In Lombardia arriva LabLab la web app che fa incontrare aziende e studenti

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 lug. (Adnkronos) – Il mondo del lavoro cambia in fretta e i giovani, senza conoscerne le opportunità, fanno fatica a orientarsi. Il risultato è un mismatch tra domanda e offerta che penalizza tanto le imprese quanto i futuri lavoratori. E’ per contrastare questo fenomeno che Regioneha creato, una web app semplice e innovativa che dal prossimo anno scolastico permetterà aglidegli ultimi due anni delle scuole superiori di conoscere, scegliere e poi visitare direttamente lea cui sono interessati. “Per noi è uno strumento straordinario, una piccola rivoluzione, in modo particolare per le, che avranno la possibilità di avere migliaia di contatti con i futuri lavoratori, i nostri, e farli innamorare del loro lavoro”, racconta all’Adnkronos l’assessora a Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi.