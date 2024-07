E’ assalto continuo ai nostri risparmi | bollette raddoppiate in 4 anni ma non basta Perché adesso…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il costo della vita messo a confronto con la stagnazione ventennale degli stipendi rivela una sola realtà: che l’ainon si ferma più, e ha causato una situazione insostenibile per molte famiglie e non solo. Questo è il vero allarme sociale di cui si parla troppo poco e che nessuno vuole affrontare seriamente. E all’orizzonte non ci sono miglioramenti, ma una procedura di infrazione europea che costerà decine di miliardi allo Stato italiano. Per non parlare delle procedure green europee, che potrebbero deflagrare come una vera e propria bomba sociale dagli effetti devastanti. E che non sia un’esagerazione, ma una fotografia reale di ciò che gli italiani sono costretti a subire da troppo tempo – non è certo una questione legata all’attuale Governo, ma ha radici ben più antiche. A certificarlo con numeri e cifre inequivocabili è stata un’indagine della Cgia.