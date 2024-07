Djokovic-Nadal in tv oggi tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Novake Rafael, ancora l’uno contro l’altro, questa volta al secondo turno del torneo disingolarealledi. Il serbo avrà certamente il dente avvelenato dopo l’ultimo confronto con lo spagnolo, che riporta alla memoria la finale del Roland Garros 2022, e tenterà certamente di piegare la resistenza dello specialista per eccellenza sulla terra battuta. L’iberico, dal canto suo, galvanizzato dai due successi tra doppio con Carlos Alcaraz e singolare, proverà a rendere particolarmente speciale la sua ultima apparizione ai Giochi Olimpici. Sicuramente, non si tratta di un match banale o qualsiasi: si scrive la storia,contronel torneo olimpico. Dopo 59 scontri nel circuito maggiore, ilta di Belgrado conduce 30 vittorie a 29ma i numeri sono sempre in aggiornamento.