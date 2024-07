Dialogare con la Cina è possibile ma solo a una condizione La versione di Forchielli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 luglio 2024) A voler sintetizzare il pensiero di Alberto, dinnanzi alla visita indi Giorgia Meloni, si potrebbe più o meno scrivere così: no Ucraina, no business. Perché sì, il Dragone, seppur con i suoi atavici problemi, sarà anche la seconda economia globale e un partner potenzialmente strategico per ogni manifattura avanzata degna di questo nome. Ma, e qui entra in gioco il punto di vista dell’imprenditore, saggista e gran conoscitore di cose cinesi, Pechino è pur sempre alleata della Russia, avversa alla democrazia e incline alle scorribande industriali e alla concorrenza sleale. Tanto basterebbe, dicein questo colloquio con Formiche.net, a mettere sotto una luce diversa i rapporti tra occidente e. Italia inclusa.