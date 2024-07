Chi è il misterioso tuffatore col costume multicolor ai Giochi Olimpici di Parigi 2024?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 luglio 2024) Durante le prime gare di nuoto deidi, una misteriosa figura ha fatto palpitare (e sorridere) il pubblico riunito alla Défense Arena. A un certo punto, infatti, le gare sono state interrotte per una cuffia caduta sul fondo della piscina, appartenente all’americana Emma Weber. Niente di grave, cose che succedono durante una gara e che solitamente non impongono lo stop alla competizione. Tuttavia, quest’anno gli organizzatori hanno stabilito di fermare le gare per recuperare l’oggetto. E qui entra in gioco l’uomo che coi suoi slip variopinti si è tuffato per afferrare la cuffia e riportarla trionfalmente fuori. Si tratta di un membro della produzione audiovisiva dei. Ribattezzato per l’occasione, dai media americani, Bob the cap catcher.