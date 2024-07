Caro Mattarella alfiere dei diritti a giorni alterni

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 29 luglio 2024)presidente, oso scriverle questa umile cartolina perché ho scoperto che lei ormai è diventato un supereroe. Me ne sono accorto leggendo le sempre misurate cronache dei nostri colleghi: lei infatti «vola alto come Tamberi», sopporta «senza défaillance tour de force che lascerebbero senza fiato un ragazzo», ha «i bioritmi alle stelle», «un’attenzione e una sensibilità uniche», «mai una parola fuori posto» e anche se non lo sa ha già «vinto il primo oro all’Olimpiade».