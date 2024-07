Bagnante muore dopo essere stato assalito da uno sciame d’api ma non per uno choc anafilattico

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tragico e beffardo destino per un ingegnere 47enne, di nazionalità ucraina, che sabato ha perso la vita in circostanze drammatiche a Crotone, in Calabria, dove èattaccato da unodi insetti, forse api, vespe o calabroni. In un primo momento si era pensato che la morte fosse stata causata da uno, ma durante le indagini si sono fatte strada altre ipotesi come l’annegamento o il malore. L’attacco delle api L’uomo era ospite di una famiglia di amici e nel pomeriggio si era recato su una spiaggia libera in via Magna Grecia per godersi una giornata di mare. Improvvisamente c’èl’attacco di insetti, che ha letteralmente terrorizzato l’uomo che sapeva diallergico alle punture. Per questo motivo si è lanciato in acqua, dove purtroppo è deceduto.