Ultimo week end di luglio a Parigi

(Di domenica 28 luglio 2024) Alcune novità sotto il sole che continua a picchiare duro. Lo spezzone d’estate che sta per avviarsi promette caldo fuori misura. Non solo per quanto riguarda quello atmosferico, ma anche per diversi altri argomenti, pochi di essi positivi. Quanto appena riportato, oltre l’Italia, interessa qualsiasi paese sia impegnato, molto o poco non fa gran differenza, con le varie vicende sgradevoli in corso. Le stesse che, a partire da circa un triennio, continuano a porre ostacoli alla pace e allo sviluppo di buona parte del mondo. A completare questo quadro se non a tinte fosche, almeno create con pennellate contorte, pertanto destabilizzanti, venerdì sera della settimana appena conclusa ha preso il via l’evento sportivo che caratterizzerà il 2024: le Olimpiadi di. Era presente, in rappresentanza dell’Italia, il Presidente Mattarella.