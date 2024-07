Trattative Bonaventura all’estero Firma vicina con un club arabo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Il settempedano Giacomoripartirà dall’Arabia Saudita, precisamente dall’Al Shabab, squadra di Ryhad. Per l’ex giocatore della Fiorentina si tratta di un contratto in fase di perfezionamento, manca ancora l’ufficializzazione, ma sembra oramai cosa fatta. Secondo i siti di calciomercato più accreditati, Jackpercepirà 4 milioni netti a stagione. Al momento l’accordo sarà per un campionato. Su di lui - uscito da Firenze a parametro zero - c’era l’interessamento di altre squadre di serie A (Como, Torino, Cagliari), ma alla fine il calciatore settempedano sembra aver scelto l’Arabia.