Soldi facili altri 29 650 da Aspes | Stella polare pagata per il Natale 2023

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Pesaro, 29 luglio 2024 – Non solo il Comune. L’associazioneè stata29.650 euro anche daper degli spettacoli in piazza. Era ilscorso, nele la manifestazione si chiamava ’Pesaro nel cuore’. Gli affidamenti "creativi" alle associazioni culturali Opera Maestra di Stefano Esposto esono continuati per ordine del Comune ma attraverso una società partecipata comeche ha pagato per ’interposto’ ente.è una società partecipata del Comune per il cento per cento delle quote e quindi anche le somme che escono dalle casse difanno salire il totale del nostro "affidometro" ad un soffio dal mezzo milione, per l’esattezza a quota 494.235,3 euro.