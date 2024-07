Segreti di famiglia anticipazioni puntata di stasera 28 luglio | cosa accadrà nella soap di Canale 5?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 28 luglio 2024) Laturcadi(Yargi) tornerà– domenica 28– sui nostri teleschermi.nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:38 circa su5? Riflettori puntati su Ilgaz e Ceylin – che si sposeranno in fretta – e su Pars ed Engin, che invece vorranno capire i motivi di questa scelta improvvisa.disettimaLerivelano che Ilgaz e Ceylin si sposeranno e diranno a Pars di essere convolati a nozze. Il pubblico ministero e l’avvocata sorprenderanno un po’ tutti con questa decisione affrettata. Oltre al procuratore capo anche Engin sarà turbato e si chiederà i motivi per cui la sua amica non gli abbia rivelato in tempo la sua decisione e non l’abbia coinvolto nelle nozze.