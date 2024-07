Sconfitta della democrazia cosa non torna nell' inchiesta | dimissioni Toti Carlo Nordio durissimo contro la magistratura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo ledi Giovanni, arrivate dopo tre mesi di arresti domiciliari e un secondo ordine di custodia cautelare, ecco piovere le durissime parole del ministroGiustizia,. Già, il metodo adottato dai magistrati - pressioni giudiziarie fino ad ottenere il passo indietro - ha suscitato rabbia, sospetti, indignazione. Si pensi che anche uno come Antonio Di Pietro ha fatto sapere di non condividere come abbiano operato i pm. Dunque, ora, le parole del Guardasigilli, secondo cui un eletto non deve dimettersi se è indagato: "In caso contrario, devolveremmo allail potere di condizionare la politica,che purtroppo è accaduta con Tangentopoli, e anche dopo. Naturalmente posso comprendere che lo stress cui è sottoposto un indagato possa condurlo a scelte diverse.