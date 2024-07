Pastorano | fiamme nel capannone della GESIA rifiuti colonna di fumo nero invade la zona

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 28 luglio 2024). Dalle ore 07:00 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono impegnati a spegnere un incendio che si è sviluppato all’interno del, l’azienda di stoccaggio e recupero deisita nel comune di. Sul posto al lavoro ci sono due squadre, una proveniente dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Teano, supportate da due autobotti ed un’autobotte su autoarticolato da 28000 litri di acqua. Le operazioni di spegnimento delle ecoballe sono ancora in corso e una grossadiha invaso tutta l’area circostante. In corso di accertamento le cause che hanno sviluppato il rogo.