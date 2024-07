Napoli su Berardi contatti in corso | il Sassuolo ha fissato il prezzo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilhailper Domenico, cercato dalper sostituire Jesper Lindstrom: tutti i dettagli Ilha ceduto Jesper Lindstrom all’Everton in prestito per tre milioni di euro con diritto di riscattoa 22 milioni. Un affare completamente sbagliato da parte del club partenopeo, con il trequartista danese che ha trovato poco spazio con i tre allenatori passati all’ombra del Vesuvio la scorsa stagione. Con Antonio Conte, invece, ha avuto la possibilità di svolgere la prima parte della preparazione estiva a Dimaro, scendendo in campo anche nelle amichevoli contro l’Anaune e il Mantova. Le cose non sono andate per il verso giusto, se non per un gol col Mantova. Una rete costata 30 milioni al, che ora riverserà i propri pensieri sul mercato.