Napoli-Egnatia 4-0 Conte | La squadra inizia a girare

(Di domenica 28 luglio 2024) Castel di Sangro, 28 luglio 2024 - La prima amichevole internazionale dell'estate delvede l'campione d'Albania come avversario di serata: a segno nel poker azzurro Kvaratskhelia, Politano, Simeone e Ngonge, conche raccoglie ottimi segnali sia dai titolarissimi, al rientro dalle vacanze, sia dalle cosiddette seconde linee. Le dichiarazioni di Simeone Tra queste ultime rientra a tutti gli effetti il Cholito, che in attesa di notizie dal mercato si gode il ruolo di bomber azzurro: notizie che potrebbero riguardarlo in prima persona, con vista sulla Lazio per sostituire Immobile, oltre alla delicata situazione legata a Osimhen. "E' stata una bella partita: sono stati giorni di lavoro intenso, ma sononto del gol ma soprattutto perché mi sento sempre meglio". Simeone prova ad analizzare un'amichevole a tratti più spigolosa del previsto.