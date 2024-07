Meloni puntiamo a colmare gap investimenti dell' Italia in Cina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) "L'impresana incontinua a fare la sua parte. Non mi dilungo su esempi specifici, ma ci tengo a mettere in rilievo un dato: glicinesi insono oggi circa un terzo di quellini in. È un divario che mi piacerebbe fosse colmato nel modo giusto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel suo intervento al business forumorganizzato in occasionea sua visita a Pechino. In precedenzaaveva incontrato il primo ministro cinese Li Quiang. Il business forum, ha detto, serve a "dare un altro segnale'interesse reciproco che c'è a implementare e anche equilibrare maggiormente i nostri, il nostro interscambio commerciale".