Ma gli arbitri ci tolgono davvero troppi successi

(Di domenica 28 luglio 2024) Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno diventando un terreno minato per gli atleti italiani, non solo per la competizione ad altissimi livelli, ma soprattutto per le numerose controversie arbitrali che stanno caratterizzando il percorso azzurro. Una giornata particolarmente difficile ha visto svanire le speranze di medaglia per diversi atleti, a causa di decisioni che hanno suscitato sconcerto e indignazione.Leggi anche: Martinenghi medaglia d’oro nei 100 rana Odette Giuffrida: tra grinta e amarezza nel judo Odette Giuffrida, una delle speranze italiane nel judo, è stata protagonista di una giornata da incubo nella categoria -52 kg. Dopo aver raggiunto con determinazione le semifinali, l’atleta romana ha dovuto affrontare non solo le avversarie, ma anche decisioni arbitrali altamente discutibili.