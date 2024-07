Le Vele di Scampia segno urbanistico di un fallimento Utopie costruite sulla pelle dei cittadini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 28 luglio 2024) «Io me voglio salvà», diceva don Ciro, tra ledi, nel racconto cinematografico di Gomorra. Non si è salvata invece Patrizia Della Ragione, 53 anni, terza vittima del crollo del ballatoio della Vela Celeste, ricoverata in ospedale con ferite gravi. Per don Ciro l’invocazione alla salvezza aveva a che fare con la faida tra le organizzazioni criminali che si contendevano il controllo dello spaccio nelledi. Per Patrizia e le altre vittime, così come per chi è sopravvissuto al crollo, la salvezza risiedeva forse e ancor di più nel loro abbattimento totale. Nella restituzione aidi quartieri e complessi residenziali dignitosi e a misura d’uomo.