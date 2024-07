Le offerte sul territorio Saldatore con patentino Un assistente alla persona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Numerosi i posti di lavoro vacanti in questa estate 2024. Partiamo dpiana pistoiese. L’azienda MG Metallic ricerca unesperto per saldatura di tipo TIG-MIG-MAG su manufatti di carpenteria metallica, prevalentemente alluminio. I datori di lavoro richiedono, preferibilmente, il possesso deldi. Altro elemento gradito dai datori di lavoro sarà la capacità organizzativa e di risoluzioni problematiche. Le candidature per questa offerta possono essere indirizzate al numero 347 6244228 o all’e-mail [email protected] . Cambiando totalmente genere, la cooperativa "Orizzonti" ricerca undi baseper attività di assistenza domiciliare. Lasi occuperà di assistenza nelle diverse attività di vita quotidiana e aiuto nell’espletamento delle funzionili essenziali.