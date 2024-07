Israele razzo di Hezbollah su un campo da calcio | Strage di bambini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024) Majdal Shams, 28 luglio 2024 – E’ salito a 11 il numero dei morti e a 34 quello dei feriti, 17 dei quali in condizioni critiche, nel raid cheattribuisce a– e per il quale il gruppo nega ogni responsabilità – che ha colpito undanel villaggio di Majdal Shams, sulle alture del Golan. Le vittime hanno tutte tra i 10 e 20 anni. Secondo quanto scritto su X dal portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, “l’incidente avvenuto oggi è il più grave per cittadini innocenti, 11uccisi, un disastro nazionale che si è abbattuto sullo Stato diè dietro questo disastro ed è responsabile delle sue conseguenze”. Idf: “dietro all’attacco a Majdal Shams” “C’èdietro al lancio di unche ha colpito ildidi Majdal Shams e ha causato molte vittime civili, tra cui, questa sera”.