Giuntoli e il suo pupillo alla Juventus | lo voleva al Napoli il retroscena

(Di domenica 28 luglio 2024) Cristianoha tutte le intenzioni di portare il suo, spunta il: loanche alLavuole chiudere al più presto per un colpo molto ambito da Cristiano. La rosa di Thiago Motta si sta via via completando, una rivoluzione che in questa sessione di mercato ha preso definitivamente il via. Non c’è tanta disponibilità economica per la Juve e in questo senso hanno aiutato tantissimo le cessioni. Come Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, utilizzati dal club bianconero come contropartite tecniche nell’affare che ha portato Douglas Luiz a Torino. Nelle ultime ore sono state formalizzate anche quelle di Dean Huijsen e Matias Soulé, che hanno portato circa 45-50 milioni. E dunque, la Juve punterà su un giocatore molto apprezzato da. Si tratta di Karim Adeyemi, talentuoso esterno offensivo del Borussia Dortmund classe 2002.