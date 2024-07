Endless Love il dramma si abbatte sulla soap | cosa succederà

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 28 luglio 2024) I fan dinon vedono l’ora di mettere le mani sulle nuove puntate, a quanto pare il colpo di scena lascerà tutti a bocca aperta. Ripercorrendo le tappe di quanto è accaduto nelle ultime puntate di, i fan ricorderanno bene come Kemal si sia confrontato con Asu, senza troppi giri di parole le ha confessato di non amarla abbastanza e di provare un profondo senso di colpa per questo motivo. Tuttavia, nel suo emozionante discorso le ricorda che è una donna stupenda e che si fida ciecamente di lei, perché crede che non lo potrebbe mai ingannare. Le prossime puntate diterranno il pubblico incollato allo schermo – notizie.com (foto @Mediaset Infinity)Ovviamente la donna rimane impietrita di fronte alle sue parole, visto che finora gli ha nascosto un dettaglio fondamentale ovvero che è la sorella del suo acerrimo nemico, Emir.