Coach Dell’Agnello non si nasconde | Pronti a competere ad alto livello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Carica, entusiasmo e voglia di ricominciare a fare basket. Sandroosserva la nuova Rbr ed esprime grande soddisfazione, al netto di una nuova A2 tosta e con tante pretendenti per le prime posizioni. "Ce la possiamo giocare con tutte" è il grido del, che dirigerà la prima seduta della nuova stagione il 16 agosto. "C’è tanta voglia di tornare – sottolinea–. L’atmosfera, i tifosi, il Barrio. Il campo manca e manca anche Rimini". E la Rinascita dell’estate è una squadra migliorata con talento e fisicità. "Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro in sede di mercato – prosegue il–. Fin dall’inizio ci siamo messi delle idee in testa e le abbiamo portate avanti con determinazione e anche ostinazione, anche grazie a un ottimo acquisto come quello di Alessandro Bolognesi. L’esempio è Marini, abbiamo pensato subito a lui.