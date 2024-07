Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 28 luglio programma tv streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)domenica 28va in scena la seconda giornata di gare alledi: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. In mattinata spazio alla pistola 10 metri maschile e femminile, nel pomeriggio ci sarà da divertirsi con laa squadre di tiro con l’arco, lo skateboard, il judo (66 kg maschile e 52 kg femminile), il K1 femminile di canoa slalom. In serata lo show del nuoto con tre atti conclusivi e della scherma, con le finali di fioretto femminile e spada maschile. Da non perdere l’esordio delle Nazionali di volley femminile (contro la Repubblica Dominicana) e di pallanuoto maschile (contro gli USA), mentre le Fate saranno impegnate nelle qualificazioni di ginnastica artistica femminile.