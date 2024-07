Besta si torna indietro Progetto archiviato Lepore fa autocritica | Giusto ripensarci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Non ha precedenti l’inversione a ‘U’ del Comune sulle scuole. Dopo mesi di scontri, denunce, minacce di morte agli assessori da parte delle frange antagoniste, banchetti del Pd a sostegno dele contro il comitato che non voleva le scuole riqualificate al parco Don Bosco, il sindacoha dato consegna di ritirata alle ruspe. Come anticipato ieri dal Carlino, lo stralcio della costruzione del nuovo istituto dentro al parco farà coppia con lo spostamento dei bambini nel Polo Dinamico (di fianco al Copernico) in costruzione poco distante, poco più di 200 metri, in via Zacconi. Gli studenti del Sabin che dovevano finirci cederanno il passo ai ragazzi delle("la preside è d’accordo") e resteranno in via Matteotti. "Una soluzione intelligente, che mette d’accordo tutti", ha dettoalla stampa.