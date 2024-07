Aeroporto di Bologna pochissimi taxi e code agli arrivi | il nostro test

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – Finiscono sette giorni di passione per l’: dai disagi dovuti al ‘crash’ di Microsoft e le condizioni del Marconi, fino alle dichiarazioni del sindaco Lepore e le indicazioni di Enac. In questo scenario si inseriscono le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Uglt.a. “Noi lo diciamo da anni – si legge nel comunicato congiunto dei sindacati –. Per i passeggeri prendere un volo è un tour de force”. Tuttavia, secondo i sindacati, sono proprio “coloro che lavorano nello scalo quelli che ci mettono la faccia e mettono a rischio la propria salute e sicurezza”. Il lavoro diventa il tema portante, dunque, “ogni idea – sostengono – non deve mettere a rischio i posti di lavoro”.