VIDEO – Inter in partenza da Milano! Tutto pronto per l’amichevole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) L’oggi sarà impegnata nella terza amichevole di questa pre-season contro il Las Palmas a Cesena, alle ore 19:30. Ecco ildelladella squadra da. IN AMICHEVOLE –-Las Palmas andrà in scena oggi alle 19:30 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena dopo le due vittorie contro Lugano e Pergolettese. La squadra questa mattina si è messa in viaggio dalla stagione dei treni di Rho in direzione Cesena.in, ildi squadra Volti sorridenti e concentrati in vista dell’impegno in amichevole oggi trae Las Palmas, di seguito ilpubblicato sulla pagina Twitter del club. Scaldate i motori, stiamo per partire ??#ForzaLasPalmas pic.twitter.