Terracina Tuo figlio mi deve 1500 euro poi gli buca le ruote della macchina

, 27 luglio 2924 – A conclusione di preliminari accertamenti scaturiti dalla denuncia querela sporta da una cittadina classe 65, residente a, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà, per i reati di tentata estorsione e danneggiamento aggravato, un cittadino classe 2005 residente a. Il predetto, circa 10 giorni fa, ha avvicinato la denunciante e gli ha chiesto la restituzione di1.500,00 che a suo dire gli doveva ilconvivente. Alle ore 04:00 del 26 luglio c.a. il 19enne, è stato visto dal maritodenunciante, mentre stava forando le gomme dell'autovettura di proprietàvittima. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.