Termini custodia cautelare scaduti killer scarcerato a Napoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ accusato di reati gravi, come omicidio, tentato omicidio e detenzione di armi, peraltro aggravati dalle finalità mafiose, Gennaro Belaeff, per il quale il gip diRosaria Maria Aufieri ha disposto la scarcerazione per decorrenza deidi. A spuntarla in questa vicenda giudiziaria sono stati i legali di Belaeff, gli avvocati Domenico Dello Iacono e Bernardo Scarfò, i quali sono riusciti a mettere in relazione il possesso di una pistola contestato il 6 luglio 2023 con l’omicidio di Pasquale Sesso, contestato al presuntodella camorra solo 6 mesi più tardi. La vittima venne assassinata poco prima della mezzanotte del 5 luglio 2023 nel cosiddetto Pallonetto di Santa Lucia.