Tennis la pioggia potrebbe mandare subito in tilt il programma delle Olimpiadi Ma due campi sono coperti

(Di sabato 27 luglio 2024) Ledi Parigi 2024scattate ieri sera con la cerimonia d’apertura e oggi comincia il fittissimodi gare, compresi i primi turni del singolare maschile e femminile e dei doppi maschili e femminili. Laperò dovrebbe con ogni probabilità porre un freno a quello che sarà ilodierno. Ieri sera durante la cerimonia d’apertura è scesa unaabbondante su Parigi e oggi addirittura sulla capitale francese è prevista allerta gialla per le precipitazioni abbondanti che dovrebbero scendere, come ci aveva anticipato ieri Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti, ai nostri microfoni.che è prevista sicuramente dalle 10 alle 15 elimitare ilneisecondari, laddove non c’è la copertura.