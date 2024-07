Spettacolo negato a una disabile | seconda volta in pochi giorni Ora denuncio il Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Ancona, 27 luglio 2024 – Accesso per le persone disabili a unoin piazza del Plebiscito: ennesima, brutta figura dell’amministrazione comunale. A distanza di tre settimane da un altro caso, ilcade di nuovo sul nodo delle barriere architettoniche. Il 2 luglio scorso Marta Migliosi, che usa una carrozzina elettrica, non era riuscita ad assistere a unoche faceva parte del festival “La Punta della lingua”. Tredopo ilsembrava aver risolto il problema riattivando il servo-scala all’interno del Museo della Città; ieri l’ennesima ‘doccia gelata’ per la Migliosi: “Quel servo-scala non è omologato per il trasporto delle carrozzine elettriche, per cui non sono riuscita a salirci e ad accedere al palco della piazza. Stala misura è colma, speravo che il monito fosse stato chiaro e il problema risolto unaper tutte.