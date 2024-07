Scandalo su Francis Ford Coppola | Baci alle comparse sul set di Magalopolis…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Megalopolis, l’ultimo ambizioso progetto di, è al centro di una polemica dopo la diffusione di due clip da parte di Variety. I video, ottenuti da un membro della troupe, mostrano il regista mentrea alcune giovani, parzialmente o completamente svestite, durante le riprese di una scena. Le accuse e il contesto Le sequenze video sembrano supportare le accuse di comportamenti “inappropriati” sollevate dal Guardian., che ha finanziato personalmente i 120 milioni di dollari necessari per il film, ha girato senza un ufficio del personale indipendente, lasciando lesenza un canale per eventuali lamentele. Una fonte interna alla produzione ha dichiarato: “Ho lavorato con registi davvero importanti. Questo comportamento è insolito: il massimo che abbia mai visto fare è dire qualcosa come ‘energia, ragazzi'”.