Parigi 2024 scherma | Samele vola in semifinale battuto l’egiziano Amer

(Di sabato 27 luglio 2024) Luigiapproda innella sciabola maschile alle Olimpiadi di. L’azzurro si impone con il risultato di 15-13 sulMohamed. Nel penultimo atto, l’atleta pugliese affronterà il coreano Oh Sanguk. LA GIORNATA – In precedenza,aveva aperto il programma dei sedicesimi imponendosi contro il canadese Gordon per 15-10. Eliminato poi il connazionale Luca Curatoli agli ottavi di finale. Il trentasettenne foggiano si era imposto con il punteggio di 15-12. Partito meglio Curatoli, portatosi vantaggio e chiude la prima frazione avanti nel punteggio tra le polemiche del suo avversario. Poi la reazione di, dopo essere andati a riposo, ribaltando la situazione e andando a chiudere rapidamente per 15-12.