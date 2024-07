‘O’pen Skiff’ con i talenti del Club Nautico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Scattano domani, sul Lago di Garda (circolo velico Arco di Trento), i Campionati del mondo O’pen Skiff, con 300 atleti da 14 nazioni che concorrono per aggiudicarsi i titoli della nuova specialità velica giovanile per le categorie under 12, 15 e 17. Sul posto anche la squadra deldi Rimini CNR9, un gruppo che può vantare tra le sue fila il campione del mondo uscente u13, l’ucraino Sviatoslav Yasnobolov. Passato quest’anno alla categoria superiore per limiti di età, "Sviat" è comunque pronto a dar filo da torcere anche agli avversari under 15. Oltre a lui, a difendere i colori riminesi ci saranno Federico Monti e Vittoria Silvestri in under 12, Niccolò Costa Zaccarelli, Leonardo Casadei, Bianca Paesani, Giulia Dell’Aquila, Paula Migliori e Giuliana Minelli in under 15, Federico e Greta Poli, Marco Migliori e Vittoria Cartelli in under 17.