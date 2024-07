Olimpiadi Susi Scutto da Scampia vince e va ai quarti di finale del torneo di judo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) Oggi è il primo giorno dei Giochi e la Campania è ben rappresentata. Ad esempio da Susy, già medaglia d’argento al mondiale nei 48 kg femminili di, è pronta a strabiliare tutti sul tatami di Champ de Mars per una medaglia da dedicare alla sua. Agli ottavi ha battuto per ippon l’americana Laborde. La campana diapproda quindi aidi. La napoletanaaidi finali deldiCome scrive la Gazzetta, Susy è cresciuta nella palestra Stardei Maddaloni nellaa cui vorrebbe dedicare in questi giorni così difficili un po’ di gioia e orgoglio. Ha cominciato a 5 anni con un modello ben preciso. «Pino Maddaloni e il suo oro di Sydney 2000. Ho ascoltato tante volte le sue storie e oggi vorrei replicare quell’impresa. Con ilè stato un amore a prima vista: da allora non sono più riuscita a smettere».