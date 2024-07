Olimpiadi di Parigi 2024 Djokovic in scioltezza Ma critica il regolamento | ecco perchè

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio– Novakhato le regole di ingresso per il torneo di tennis alledopo una vittoria senza storia su Matthew Ebden nel turno di apertura di un piovoso Roland Garros. La testa di serie numero 1, che punta a vincere la sua prima medaglia d’Oro olimpica, ha impiegato solo 53 minuti per sconfiggere l’australiano di riserva 6-0, 6-1. Cosa stabilisce ilLe regole dell’evento stabiliscono che tutti i giocatori che si ritirano dal singolare dopo il 19 luglio, e ce ne sono stati molti negli ultimi giorni, tra cui Andy Murray e Jannik Sinner, possono essere sostituiti solo da giocatori che stanno già gareggiando in un altro evento. Ciò ha portato Ebden, che è uno dei migliori giocatori di doppio al mondo, a giocare la sua prima partita di singolare in due anni contro il numero uno al mondosul campo Philippe Chatrier.