Olimpiadi 2024 dalla sciabola arriva la seconda medaglia dell’Italia | Samele è bronzo

(Di sabato 27 luglio 2024) È di Luigilaper l’Italia delledi Parigi. L’azzurro della, già argento ai Giochi di Tokyo, è stato battuto in semifinale dal sudcoreano Oh Sanguk 15-5, accedendo alla finale per il terzo posto.ha conquistato ilbattendo nella finalina l’egiziano Ziad Elsissy 15-12. Il 37enne ha conquistato così una storica doppietta per la, riuscendo a bissare ladi tre anni fa in Giappone. Il medagliereconta ora l’argento vinto da Filippo Ganna nella cronometro individuale e il suo. «C’era un tifoso speciale tra il pubblico e non potevo esimermi dall’andare ad abbracciare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella», ha commentato entusiastaa fine gara, «vincere ancora alle? Non ci avrei mai pensato. Vuol dire che non bisogna mai smettere di sognare.