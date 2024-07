LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Pellacani Bertocchi seste dopo gli obbligatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.24: 71.10 per Bacon/Cook. Davvero un ottimo doppio e mezzo ritornato per le americane che volano a 171.90. 11.22: Fantastico doppio e mezzo ritornato per le cinesi che ottengono 77.40 e salgono a 181.20 11.20: Ci sono solo 45.00 punti per le azzurre, che salgono a 94.20. Le azzurre sono, ma la classifica è cortissima. 11.18: Tocca nuovamente acon il rovesciato carpiato. 11.17: 96.60 anche per le tedesche Hentschell/Muller. 11.16: Solo 46.20 per le britanniche Mew Jensen/Harper, che salgono 96.60. Una buona notizia per le azzurre. 11.15: Benissimo le americane Bacon/Cook che salgono a 100.80i primi due. 11.13: Con il secondo obbligato le cinesi che ottengono 51.00 e salgono a 103.80. 11.12: Si è chiusa la prima rotazione con le cinesi in vantaggio per 52.80. Le azzurre sono quarte con 49.