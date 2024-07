LIVE Berrettini-Gaston 7-5 1-2 finale ATP Kitzbühel 2024 in DIRETTA | il romano in controllo a inizio secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Serve beneper cominciare. 1-2, terzo ace per chiudere. 40-0 Funziona ancora il dropshot di dritto dici arriva, ma non tiene in campo. 30-0 Se ne va di poco il passante in corsa dicon il dritto. 15-0 Dritto in rete dinello scambio. 1-1 Tenta l’improbabile vincente di rovescio, palla che esce. 40-15 Prima esterna vincente di. 30-15ci arriva, formalmente non è ace con la prima centrale, ma siamo lì. 15-15 Prima esterna vincente di. 0-15 Dritto appena lungo di. 0-1, entrambi se la giocano male a rete, masbaglia per ultimo cercando l’incrociato invece del lungolinea. Comincia bene il francese. Vantaggio, servizio, dritto e smash vincente.