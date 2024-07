Lancio di missili da parte di Hezbollah nel Nord di Israele | almeno 9 vittime tra cui bambini

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 luglio 2024) Questo pomeriggio, nella zona di Majdal Shams, un attacco ha causato il ferimento di 30 persone, di cui cinque in condizioni critiche e sei in gravissime condizioni, secondo quanto riportato da Magen David Adom. Ma c’è chi parla di nove morti.Tra i feriti ci sono anche dei. Il razzo ha colpito un campo da calcio vicino a un parco giochi, riferisce Ynet. La polizia e gli investigatori del distretto settentrionale stanno ora isolando l'area dell'incidente e cercando ulteriori resti per evitare ulteriori rischi per la popolazione. Ai residenti di varie località della Galilea settentrionale, tra cui Nimrod, Neve Ativ, Odem, El-Rom, Merom Golan, Ein Zivan, Ortal, Sha'al, Qela Alon e Ramat Trump Heights, è stato consigliato di rimanere vicino ai rifugi secondo le linee guida militari, a seguito di diversi lanci di razzi.