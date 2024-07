La Tari aumenta del 45% ma pensiamo noi a pagarla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) VIGARANO MAINARDA La tassa dei rifiutidel 4,5% ma il Comune decide di accollarsi interamente la cifra aggiuntiva. E pagherà in fattura, direttamente a Clara per la, circa 64.800 euro. I cittadini troveranno bollette invariate. L’amministrazione comunale, dal canto suo, provvederà a versare il resto. Succede a Vigarano Mainarda, dove ieri pomeriggio il sindaco Davide Bergamini e l’intera giunta hanno dato l’annuncio, con tanto di motivazioni e di spiegazioni. "Abbiamo voluto dare un segnale importante – ha premesso il sindaco - in un momento difficile dove èto per tutti il costo della vita l’amministrazione comunale vuole essere vicino ai cittadini. Con una delibera di giunta abbiamo deciso che per le famiglie di Vigarano lanon aumenterà ma andremo a coprire noi con una cifra di bilancio".