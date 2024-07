Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di sabato 27 luglio 2024)perIva.: l’Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, introdotta ai tempi della pandemia di Covid per andare incontro ai tantissimi autonomi in difficoltà economiche, è entrata definitivamente in vigore solo a gennaio di quest’anno. Quali sono inecessari per averne diritto? Entro quando bisogna fare? Una panoramica veloce delle informazioni fondamentali sul tema. Rottamazione quater luglio: nuova proroga? Data probabile: quali sono inecessari per richiedere l’: l’Straordinaria di Continuità Reddituale Operativa è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.