Intrappolati li ho visti correre verso gli estintori Due morti nell’incendio al poligono lo choc dei testimoni

(Di sabato 27 luglio 2024) Prato, 27 luglio 2024 – “Sononel disperato tentativo di spegnere l’incendio. Stavano correndogli. Dentro c’era una nube di fumo che impediva di respirare. Quando sono uscito non li ho più". E’ il drammatico racconto di una delle persone che si trovava all’interno della sala da tiro quando è scoppiato l’incendio, ieri intorno alle 16,20. Erano in quattro: Paoli e Lascialfari, l’istruttore di tiro che è stato ricoverato a Cisanello per le gravi ustioni riportate e un secondo tiratore, l’unico rimasto incolume. "Non so come sia potuto accadere – aggiunge – Le fiamme sono partite dalla linea di tiro, questo è certo". "Ho visto una colonna di fumo che usciva dalla sala – raccontano i segretari del tiro a segno sotto– siamo subito usciti dalla struttura, è stato terribile. Non sapevamo con certezza quante persone vi fossero dentro".