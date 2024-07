Furto in abitazione a Pesco Sannita | svaligiata una casa in assenza della proprietaria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte appena trascorsa,è stata teatro di unin. Ignoti malviventi hanno approfittato dell’per introdursi ine mettere a soqquadro le stanze. Dalle camere da letto sono stati rubati un orologio e un bracciale in oro. La, al suo rientro, ha immediatamente notato l’ammanco e il disordine all’internopropria. Sconvolta per quanto accaduto, ha prontamente allertato i Carabinierilocale Stazione di, che si sono recati sul posto per effettuare i rilievi del caso. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del. L'articoloinunainproviene da Anteprima24.it.