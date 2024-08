FC 25 ritorna il fallo tattico | pioveranno gialli e rossi? Cresce l’attesa mentre la data d’uscita s’avvicina

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di sabato 27 luglio 2024) Tante novità nell’edizione 2025 di FC, che decide di introdurre una novità decisamente poco politicamente corretta. Sembra di tornare indietro di anni, quando il politicamente corretto non ci ammorbava (né tantomeno i nemici del politicamente corretto, che forse ci ammorbano ancor di più) e i videogiochi erano spesso cattivi maestri. Ma non parliamo soltanto di titoli controversi (su cui sicuramente torneremo nell’arco del tempo): parliamo anche di normali giochi sportivi, che consentivano entrate ai limiti del regolamento (magari per terminare la partita prima del fischio finale, per eccessivo numero di cartellini) e fughe dall’arbitro. Ebbene, pare che EA Sports FC 25 rispolvererà l’antica verve, con l’introduzione dei cosiddetti “falli tattici”, tra trattenute, mosse di judo et similia: le liti con gli amici sono assicurate.