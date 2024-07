Beccato con la droga in casa mentre è ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso dell’attività di controllo dei carabinieri della Compagnia di Benevento, i militari della Sezione Radiomobile hanno eseguito il controllo di un 26enne sottoposto alla misura cautelare degli arrestiper verificare il rispetto delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Raggiunta l’abitazione per i controlli serali, hanno notato la prima incongruenza, ovvero la presenza non autorizzata di una donna. Per questo motivo e per l’atteggiamento della persona hanno eseguito un’attenta perquisizione domiciliare e, infatti, sul comodino della camera da letto hanno rinvenuto grammi 45 circa di hashish. Il giovane è stato, quindi, denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, inoltre, sarà valutata la sua posizione per quanto riguarda il rispetto degli obblighi imposti.