AEW ROH | Tony Khan starebbe pensando di inglobare la ROH nella AEW

(Di sabato 27 luglio 2024) Nel marzo 2022 il Presidente AEWannunciò di aver acquistato la Ring Of Honor. Da allora i due brand operano su binari differenti anche se di fatto abbiamo assistito ad un certa commistione tra i wrestler. Ieri notte è andato in scena il ppv ROH Death Before Dishonor e, durante la conferenza stampa, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro della Compagnia. AEW ROH? Durante la conferenza stampa post Death Before Dishonor,ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro della ROH. Ecco le sue parole: “La AEW è una eccellenza. Credo che la ROH possa solo trarre dei benefici da una maggiore associazione con la AEW. Non credo sia un sacrilegio. Potrei dare vita ad una AEW ROH. Non credo sia una follia. I fan vedrebbero una maggiore connessione tra AEW e ROH”.