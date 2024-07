Weekend estivo di sole e bel tempo | possibile qualche pausa temporalesca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione di matrice subtropicale estesa dalla penisola Iberica a gran parte del Mediterraneo, persistono condizioni distabile eggiato. Solo nel fine settimana una saccatura atlantica in discesa verso la Francia potrebbe parzialmente interessare la fascia Alpina e Prealpina con una moderata instabilità. Caldo in graduale accentuazione sulle pianure. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 26 luglio 2024Previsto: Condizioni sempre di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, possibili locali addensamenti sui rilievi alpini e prealpini, con fenomeniraleschi tra pomeriggio e nottata.Temperature: Minime in lieve diminuzione, comprese tra 19°/23°C, massime stazionarie, tra 29°C e 33°C.