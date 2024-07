Un Mezzogiorno a prova di crescita Ecco la Zes unica

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dal Sud al grande Sud. La Zonaspeciale per il, capace di riunire sotto un unico cappello le otto già pre-esistenti, è finalmente realtà. Messa a terra dal governo di Giorgia Meloni e dal suo principale architetto, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei. Le polemiche sull’assottigliamento del credito di imposta riservato alle imprese meridionali riecheggiano ancora, ma l’ambizione del progetto per la creazione di una grande zona di investimento a fiscalità di vantaggio e burocrazia facilitata è indiscutibile. A Palazzo Chigi, presso la Sala Verde, Fitto e Meloni hanno illustrato a imprenditori e rappresentanze il piano strategico per la Zes, dentro la quale sono confluite le otto aree (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), ponendo così fine al modello decentrato.