Twisters non aveva bisogno dell' ultimo bacio

(Di venerdì 26 luglio 2024)è un film che si rifà molto ai blockbuster degli anni '90, dato anche il gran numero di bellissime star e di classici volponi del cinema, invecchiati, in molti casi e per diversi aspetti, come un vino pregiato. Prima di tutto, è un disaster movie bellissimo, tipo Independence Day o Armageddon, senza dimenticare il primo Twister. I costumi portati in scena da Daisy Edgar-Jones, poi, ricordano, per tanti versi, la Laura Dern vista in Jurassic-Park. E come dimenticare il “m'ama, non m'ama” fra i protagonisti? Anche questo rappresenta un elemento tipico dei migliori film degli anni '90. In, Glen Powell dà vita a Tyler Owens, un cacciatore di tempeste'Arkansas per il quale l'adrenalina non è mai abbastanza e si è fatto anche un nome sui social.